Псковский музей договорился о совместных проектах с техническим лицеем

14:21, 27 января 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник и технический лицей договорились о новых проектах. 27 января прошла встреча генерального директора музея Светланы Мельниковой и директора учебного заведения Светланы Озеровой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В неформальной обстановке руководители обсудили планы и перспективы сотрудничества на 2023 год, а также осмотрели пространство лицея, где совсем недавно завершились масштабные реставрационные работы.

Псковский музей и технический лицей уже не первый год активно сотрудничают друг с другом. За минувший учебный год музей посетило более 760 лицеистов, которые стали участниками 44 различных мероприятий: интерактивных программ, экскурсий, мастер-классов.

«В этом учебном году музей уже успел принять более 660 учащихся. Я очень рада, что мы наладили такое тесное и приятное взаимодействие. И, мне кажется, останавливаться на достигнутом не стоит: нужно искать новые формы работы, придумывать совместные мероприятия и сообща формировать у наших детей чувство гражданина великой страны», - подчеркнула Светлана Мельникова.

Во время встречи родилось предложение об участии лицеистов в Международной научной конференции «Москва – Третий Рим», которая будет проходить на базе Псковского музея-заповедника в этом году. Особое внимание было уделено продвижению «Пушкинской карты», что позволяет учащимся за государственный счет посещать выставки и музейные мероприятия.

После обсуждения планов директор лицея провела музейщикам небольшую экскурсию по отреставрированному зданию бывшей Мариинской женской гимназии, где размещается образовательное учреждение. Светлана Озерова рассказала об истории и традициях лицея, мероприятиях, которые в нем проводятся, а также о том, как коллектив и учащиеся осваивают отреставрированные пространства.