Промахнулись

17:35, 27 января 2023, ПАИ

В субботу, 21 января, на льду Тёплого озера, неподалёку от мыса Мтеж, произошёл инцидент на границе с Эстонией. Четверо граждан Российской Федерации нарушили государственную границу, заехав в акваторию сопредельного государства. Вот, что сообщил очевидец событий пскович Владимир Михайлович.

Одна яма на два государства

- Мы с товарищами в субботний день из Балсово на мотобуксировщике отправились рыбачить к мысу Мтеж, – начал свой рассказ мой товарищ Владимир Михайлович. - Отъезжали от всем известного канала. Там же собирались к выходу и выезду на лёд ещё несколько групп рыболовов. Подъехали по навигатору к точке лова. Там уже неделю как клюёт судак и щука, и ежедневно туда съезжаются десятки псковских рыболовов. Место это буквально в ста метрах, а может и меньше, от границы с Эстонией. Граница провешена, вешки видны хорошо, таблички с предупреждением «Стой! Впереди граница!» тоже отчётливо видны.

На той стороне, на эстонской, тоже клюёт, и наши соседи так же, как и мы, ежедневно ещё в большем количестве рыбачат в этом же месте. Между нами метров двести–триста, не больше. Ну что поделаешь, если яма с рыбой оказалась одна на два государства. В эту зиму здесь великолепный клёв. И мы в этом убедились с первой лунки и почти с первой минуты. Уже через три минуты рыбалки я с трудом выудил первую килограммовую щуку, ещё через пять минут – вторую. И мои товарищи тоже по одной зубастой хищнице почти сразу же поймали. Рыбаки всё прибывали и прибывали. И клевало у всех.

Был момент небывалый в моей многолетней рыболовной практике: одновременно, буквально в течение одной минуты, в нашей группе на лёд выудили семь щук хорошего размера. В итоге субботняя рыбалка оказалась лучшей за многие годы – в моём улове оказались три щуки и пять судаков. И у товарища улов не хуже моего, и никто из окружавших нас рыболовов не остался без хорошей рыбы. И что характерно, окуня не поймал никто ни одного экземпляра. Видать, рыбная иерархия соседствовать окуню с судаком не позволяет. На всю жизнь запомню эту рыбалку, тем более она запомнилась не только чудесным клёвом и увесистыми уловами, но и не очень весёлыми приключениями наших псковских утренних знакомцев.

Мимо вешек

Утром, когда мы уже собрались отправиться в озеро, к нам подъехал легковой автомобиль белого цвета. Перекинувшись парой слов, мы так поняли, что это приехали рыболовы из Пскова. Мы отправились в озеро, а псковичи ещё какое-то время оставались на берегу. И примерно через час, как мы уже рыбачили, со стороны Балсово показался знакомый белый автомобиль, но, не останавливаясь ни возле нас, ни возле вешек, обозначающих границу, так и проехал к эстонской группе рыболовов, прямо к их палаткам. Почему так поступили? Непонятно. То ли они ни разу не бывали здесь на приграничном льду и о существовании границы даже не подозревали и выбрали своей целью более многочисленную группу (эстонских рыболовов было больше, чем наших), к которой и захотели присоединиться.

То ли ещё какие в их головах были мысли, но на глазах изумлённой российской и эстонской рыболовной публики они смело и уверенно пересекли границу и остановились чуть в стороне от палаток эстонских рыболовов. Двое вышли из машины, подошли к крайним рыболовам-эстонцам и минут десять ходили там, о чём-то, наверное, беседуя и, как нам казалось, даже не помышляя ни о том, чтобы снасти достать, ни о том, чтобы побыстрее вернуться обратно. И ровно за это же время с северной части Тёплого озера на большой скорости примчались два чёрных снегохода - это были эстонские пограничники.

Ещё через пять минут с шумно работающим мотором прибыла большая эстонская «подушка» (катер на воздушной подушке. – Прим. авт.). Около получаса там проходили какие-то опросы, разборки, потом всех четверых россиян погрузили в «подушку» и вся кавалькада эстонской пограничной техники уехала на север в Эстонию. Машина же так и оставалась стоять на льду. Тут вскоре со стороны острова Белова прибыли и наши пограничники, тоже на «подушке», и остановились неподалёку от нас. Вышли и начали всех нас опрашивать: «А что вы видели? А что произошло? А как они проскочили?» И т. п. Также сходили они пешком и посмотрели на следы, где «залётные» псковские парни лихо пересекли границу.

Около трёх часов дня клевать перестало. А наша «подушка» и белый автомобиль ещё долго оставались на прежних местах. Говорят, что нарушителей вместе с автомобилем эстонская сторона глубокой ночью вернула на Родину. Во всяком случае, на другой день белого автомобиля, как рассказывают рыбаки, на прежнем месте уже не было, - закончил рассказ о своих наблюдениях за субботним пограничным инцидентом Владимир Михайлович.

Мало не покажется

Что стало причиной нарушения государственной границы российскими гражданами, мне неизвестно, как неизвестны и все последствия этого пограничного инцидента. Известно лишь то, что нарушители границы будут наказаны и по эстонским законам, и, естественно, по российским. А это как минимум серьёзные штрафы в евро и не менее серьёзные – в рублях, в том числе возможна и уголовная ответственность. Плюс в таких случаях наступает административная ответственность и за нарушение запрета выезда на лёд. Запоминающаяся рыбалка выдалась для наших рыболовов из Пскова.