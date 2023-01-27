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В Кунье прошли мастер-классы по валянию из войлока

Мастер-классы «Верховая набойка», «Войлочное валяние» и «Волшебный подсвечник» в рамках «Культурных выходных» прошли сегодня в районном культурном центре посёлка Кунья, сообщает газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

«Ребята познакомились со старинной техникой нанесения рисунков, попробовали изготовить сувенир из войлока и глиняный подсвечник. Процесс затянул школьников, позволил им проявить фантазию и погрузиться в мир приятных эмоций и творчества», — говорится в сообщении.

Первый день «Культурных выходных» завершил концерт Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. «Многочисленные зрители тепло принимали студентов колледжа, которые представили несколько эстрадных вокальных номеров, а также виртуозно исполнили музыкальные произведения на гитаре и аккордеоне. Бурными аплодисментами куньинцы наградили ансамбль «Очелье», в исполнении которого прозвучали народные песни и задорные частушки», — отмечается в сообщении.

Также завтра, 28 января, пройдут концерт Губернаторского симфонического оркестра и новые мастер-классы по искусству живописи и фотографии, а в воскресенье — концерт ансамбля русской музыки «Псков».

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