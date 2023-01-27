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Общество

Модульные отели появятся в Псковской области до начала августа

Семь модульных некапитальных отелей создадут в регионе благодаря поддержке федерального центра, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото: здесь и далее Telegram-канал Михаила Ведерникова

«В конце прошлого года наш регион получил 157,5 миллионов рублей на реализацию общественных инициатив по открытию модульных кемпингов и автокемпингов. Комитетом по туризму проведён конкурсный отбор на предоставление грантов, который определил семь заявок-победителей», - говорится в сообщении.

В результате отбора до начала августа будут созданы 105 номеров на 276 койко-мест в Псковском, Печорском, Пушкиногорском и Великолукском районах.

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