Фальшивую купюру изъяли полицейские в Великих Луках

14:46, 28 января 2023, ПАИ

В одном из финансовых учреждений Великих Лук полицейские изъяли пятитысячную купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 25 января в местной финансовой организации была обнаружена фальшивая банкнота достоинством пять тысяч рублей. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

К сожалению, подобные случаи на территории области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.