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Происшествия

Фальшивую купюру изъяли полицейские в Великих Луках

В одном из финансовых учреждений Великих Лук полицейские изъяли пятитысячную купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В Великих Луках 25 января в местной финансовой организации была обнаружена фальшивая банкнота достоинством пять тысяч рублей. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.

К сожалению, подобные случаи на территории области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.

  • постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра;
  • незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего её сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путём её сбыта, то сами совершите преступление;
  • если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент её получения, по возможности примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку);
  • ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику! Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чём сразу же сообщите сотрудникам полиции;
  • в случае обнаружения поддельной купюры при пересчёте выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберётся в сложившейся ситуации;
  • категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее купюру, тоже совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности;
  • если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.
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