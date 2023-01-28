Фальшивую купюру изъяли полицейские в Великих Луках
В одном из финансовых учреждений Великих Лук полицейские изъяли пятитысячную купюру с признаками подделки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В Великих Луках 25 января в местной финансовой организации была обнаружена фальшивая банкнота достоинством пять тысяч рублей. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбуждённого уголовного дела.
К сожалению, подобные случаи на территории области далеко не единичные. В этой связи полиция напоминает нашим согражданам об алгоритме действий при выявлении фальшивых денежных знаков.
- постарайтесь вспомнить, от кого и при каких обстоятельствах была получена данная купюра;
- незамедлительно обратитесь в полицию и дайте исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщите приметы лица, осуществившего её сбыт. Если вы этого не сделаете и попытаетесь избавиться от купюры путём её сбыта, то сами совершите преступление;
- если вы обнаруживаете поддельную купюру в момент её получения, по возможности примите меры к задержанию лица, совершающего сбыт купюры (обратитесь к охране магазина, позвоните в полицию, нажмите тревожную кнопку);
- ни в коем случае нельзя возвращать купюру сбытчику! Необходимо запомнить его приметы, автотранспорт, на котором он передвигался, а также очевидцев сбыта, о чём сразу же сообщите сотрудникам полиции;
- в случае обнаружения поддельной купюры при пересчёте выручки в коммерческой организации также следует без промедления обратиться в ближайшее отделение полиции и ожидать прибытия следственно-оперативной группы, которая компетентно разберётся в сложившейся ситуации;
- категорически запрещается после обнаружения поддельной банкноты сдавать её вместе с выручкой в банк! В этом случае лицо, сдающее купюру, тоже совершает сбыт фальшивки и будет привлечено к уголовной ответственности;
- если вы обнаружили поддельную купюру либо стали свидетелем её изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02.
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