Дмитрий Медведев высказался по поводу слов Главы МИД Германии

20:07, 28 января 2023, ПАИ

Дмитрий Медведев поразился откровенности слов главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Европа воюет с Россией, сообщает корреспондент ТАСС.

«Цепляющая фраза: «Мы воюем против России, а не против друг друга». Разве не замечательно, что министр иностранных дел Германии такая абсолютная и полезная дура?» — написал Медведев на английском языке в Twitter.

24 января на Парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге Бербок призвала европейские государства увеличить помощь Киеву и заявила, что страны Европы ведут войну против России, а не друг против друга.