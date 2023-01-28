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Общество

В Великих Луках прошли областные соревнования по ММА

Фото Luki-News

Сегодня, 28 января, в СОК «Стрелец» состоялись Чемпионат и Первенство Псковской области по смешанному боевому единоборству (ММА), сообщает портал «Luki-News».

В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из Великих Лук, Пскова и Пыталово.

Фото Luki-News

С приветственным словом для присутствующих выступил главный тренер сборной Псковской области по ММА Андрей Викторович Ткаченко.

«Мы всегда рады проводить подобные мероприятия в Великих Луках. Сегодня здесь собрались самые лучшие спортсмены, которые ездят на все соревнования и достойно выступают на турнирах различного уровня. Хотелось бы пожелать бескомпромиссных боев, корректного поведения представителей и обойтись без травм», - сообщил тренер сборной. 

Юноши 2008-2009 г.р
Весовая категория:
40 кг
1 – Васильев Константин (Псков)
2 – Петров Кирилл (Псков)

44 кг
1 – Садвакасов Денис (Пыталово)

52 кг
1 – Саидов Руслан (Псков)
2 – Власов Иван (Пыталово)

57 кг
1 – Николаев Николай (Великие Луки)
2 – Филиппов Арсений (Великие Луки)

73 кг
1 – Стрелков Артем (Великие Луки)

Юноши 2010-2011 г.р
Весовая категория:
36 кг
1 – Назаров Тимур (Пыталово)

40 кг
1 – Поздняков Дмитрий (Псков)

44 кг
1 – Власов Егор (Пыталово)

48 кг
1 – Петров Демьян (Пыталово)

Девушки 2006-2007 г.р
Весовая категория:
48 кг
1 – Рюй Регина (Великие Луки)

Девушки 2008-2009 г.р
Весовая категория:
52 кг
1 – Васильева Варвара (Великие Луки)

Юниоры 2003-2005 г.р
Весовая категория:
52,2 кг
1 – Иванов Алексей (Псков)

56,7 кг
1 – Билас Валерий (Псков)
2 – Андреев Сергей (Псков)

61,2 кг
1 – Григорян Аксель (Псков)

65,8 кг
1 – Худинян Эрик (Псков)
2 – Хоруженко Роман (Великие Луки)

70,3 кг
1 – Мустафаев Осман (Великие Луки)

77,1 кг
1 – Афиногенов Кирилл (Великие Луки)

83,9 кг
1 – Заманов Мухаммед (Великие Луки)

Мужчины
Весовая категория:
52,2 кг
1 – Веретенников Иван (Великие Луки)

61,2 кг
1 – Степанов Илья (Великие Луки)

70,3 кг
1 – Юсупов Магомед (Великие Луки)
2 – Васильев Антон (Великие Луки)

77,1 кг
1 – Дмитриев Андрей (Псков)

83,9 кг
1 – Рогов Дмитрий (Великие Луки)

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