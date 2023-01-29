В Невеле прошло открытие площадки «Движение первых»

19:56, 29 января 2023, ПАИ

Сегодня на базе МБУ «Лидер» в Невеле состоялось знаковое событие — открытие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», сообщает газета «Невельский вестник».

«Движение Ппервых» — это площадка для организации досуга, создания возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональной ориентации детей. На ней молодые люди вместе с педагогами и родителями будут развивать свои идеи и инициативы, чтобы уже совсем скоро заявить о себе на всю страну.

