В Невеле прошло открытие площадки «Движение первых»
Сегодня на базе МБУ «Лидер» в Невеле состоялось знаковое событие — открытие первичного отделения Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», сообщает газета «Невельский вестник».
«Движение Ппервых» — это площадка для организации досуга, создания возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональной ориентации детей. На ней молодые люди вместе с педагогами и родителями будут развивать свои идеи и инициативы, чтобы уже совсем скоро заявить о себе на всю страну.
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