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Общество

Банк России выпустит в обращение 2 серебряных рубля с Шаляпиным

31 января Банк России выпустит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 рубля «Певец Ф.И. Шаляпин, к 150-летию со дня рождения» серии «Выдающиеся личности России», сообщает пресс-служба ЦБ.

Русский оперный и камерный певец обладал уникальным басом. В разное время он был солистом Большого и Мариинского театров, Метрополитен-оперы. Его репертуар насчитывал почти 400 произведений ­— оперных арий, песен и романсов. В 1918 году Шаляпин первым из деятелей искусств Советской России получил звание народного артиста Республики.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты: «2 РУБЛЯ», дата: «2023 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Ф. И. Шаляпина на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений его сценических образов и фрагмента нотного стана; внизу справа — факсимиле подписи певца, слева в две строки — годы жизни: «1873» и «1938».

Тираж монеты — 3 тысячи штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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