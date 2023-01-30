Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 60 псковичей получили компенсацию по ОСАГО за 2022 год

63 человека получили компенсацию по ОСАГО в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Социального фонда региона.

Псковичам напомнили, что выплата в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного автострахования предоставляется только инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинскими показаниям. Таким образом, основным условием получения меры социальной поддержки является наличие заключения о медицинских показаниях для приобретения транспортного средства в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Оформить выплату может сам гражданин или его законный представитель, обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его получения.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней, в течение такого же срока после вынесения положительного решения гражданину будут перечислены денежные средства. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

Новый исправительный центр открылся в Красногородском районе
30 января 2023

Фермерские продукты могут купить псковичи на маркетплейсе Россельхозбанка

30 января 2023

Псковские флористы нашли альтернативу голландским цветам

30 января 2023

ВИДЕО Псковичей призвали не блокировать подъезд к мусорным площадкам
30 января 2023

Итоги работы Росреестра обсуждают в медиацентре ПАИ

30 января 2023

Об основных причинах боли в суставах расскажет псковский врач
30 января 2023

За строительством новой школы в Пыталовском районе следят в онлайн-режиме
30 января 2023

Неустойчивая погода ждет псковичей на этой неделе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...