Более 60 псковичей получили компенсацию по ОСАГО за 2022 год

16:06, 30 января 2023, ПАИ

63 человека получили компенсацию по ОСАГО в Псковской области за 2022 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Социального фонда региона.

Псковичам напомнили, что выплата в размере 50 процентов от уплаченной страховой премии по договору обязательного автострахования предоставляется только инвалидам, имеющим транспортные средства по медицинскими показаниям. Таким образом, основным условием получения меры социальной поддержки является наличие заключения о медицинских показаниях для приобретения транспортного средства в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).

Оформить выплату может сам гражданин или его законный представитель, обратившись в клиентскую службу СФР или МФЦ с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса ОСАГО, то есть в течение года со дня его получения.

Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней, в течение такого же срока после вынесения положительного решения гражданину будут перечислены денежные средства. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трех водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.