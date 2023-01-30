Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Фильм «Вызов» с Юлией Пересильд выйдет в прокат 20 апреля

Премьера фильма режиссера Клима Шипенко «Вызов» с псковичкой Юлией Пересильд, часть съемок которого проходила в космосе, состоится 12 апреля. В широкий прокат лента выйдет 20 апреля, сообщает пресс-служба «Первого канала».

«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что «Вызов» откроет кинофестиваль «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.

По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













30 января 2023

Фильм «Вызов» с Юлией Пересильд выйдет в прокат 20 апреля
30 января 2023

Выставку «Деисус» в Исаакиевском соборе продлили до 27 февраля
29 января 2023

Себежских школьников научили собирать автомат Калашникова
29 января 2023

В Невеле прошло открытие площадки «Движение первых»
29 января 2023

Усвятские школьники побывали за кулисами Великолукского драматического театра
29 января 2023

В Кунье прошёл концерт ансамбля русской музыки
28 января 2023

Закрытие медиашколы состоялось в Пскове
28 января 2023

Документальный фильм «сVоих не бросаем» вышел в эфире «Первого Псковского»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...