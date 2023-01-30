Фильм «Вызов» с Юлией Пересильд выйдет в прокат 20 апреля

17:57, 30 января 2023, ПАИ

Премьера фильма режиссера Клима Шипенко «Вызов» с псковичкой Юлией Пересильд, часть съемок которого проходила в космосе, состоится 12 апреля. В широкий прокат лента выйдет 20 апреля, сообщает пресс-служба «Первого канала».

«Вызов» - первый художественный фильм, снятый в космосе, на Международной космической станции (МКС). Космическая драма является совместным проектом Первого канала, «Главкосмоса», госкорпорации «Роскосмос», студии Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатра START, при поддержке Фонда кино. Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что «Вызов» откроет кинофестиваль «Циолковский», который пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.

По сюжету женщине-врачу в силу обстоятельств придется за месяц подготовиться к космическому полету и отправиться на МКС для спасения жизни космонавта. Для проведения съемок в космосе 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19» на МКС отправились космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Шипенко. В съемках также принимали участие космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Новицкий, Пересильд и Шипенко 17 октября 2021 года вернулись на Землю на спускаемом аппарате корабля «Ю. А. Гагарин» («Союз МС-18»). Шкаплеров и Дубров вернулись со станции 30 марта. В фильме также снялись Милош Бикович, Владимир Машков и другие.