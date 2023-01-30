В вузах России увеличили число бюджетных мест на научно-технологических направлениях

23:48, 30 января 2023, ПАИ

Количество бюджетных мест в вузах России на приоритетных направлениях научно-технологического развития существенно увеличено в 2023/2024 учебном году, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Российским университетам существенно увеличено количество бюджетных мест на 2023/2024 учебный год по направлениям «здравоохранение и медицинские науки», «образование и педагогические науки», «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» и другим приоритетным направлениям научно-технологического развития», — говорится в сообщении, пишет ТАСС.

На 2023/2024 учебный год в вузах на направлении «здравоохранение и медицинские науки» распределено свыше 54,6 тысячи бюджетных мест, на 9,7 тысячи больше по сравнению с 2020/2021 учебным годом, «образование и педагогические науки» — свыше 75,8 тысячи бюджетных мест, на 9,2 тысячи больше по сравнению с 2020/2021 учебным годом, «сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки» — 41,2 тысячи бюджетных мест, на 661 место больше по сравнению с 2020/2021 учебным годом.

В 2023/2024 учебном году также выросло количество бюджетных мест на направлениях «техника и технологии строительства», «электро - и теплоэнергетика», «техника и технологии наземного транспорта» по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. На этих направлениях для вузов установлено свыше 59,3 тысячи бюджетных мест, что на одну тысячу больше по сравнению с 2020/2021 учебным годом.

Отмечается, что в число приоритетных направлений входит и сфера IT-технологий. Университетам на 2023/2024 учебный год по IT-специальностям установлено свыше 160,3 тысячи бюджетных мест — это на 14,88 тысячи мест больше по сравнению с 2020/2021 учебным годом.

«Минобрнауки России формирует объём и структуру бюджетных мест с учётом потребности в квалифицированных кадрах на основе предложений, полученных от субъектов страны и центров ответственности, в качестве которых выступают федеральные органы исполнительной власти и работодатели. В частности, формирование объёмов бюджетных мест по медицинским специальностям проводит Минздрав России, по педагогическим специальностям — Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России», — отметили в пресс-службе.