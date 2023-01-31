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Общество

Псковским учителям презентовали детские музейные программы

Фото Псковского музея

30 января в Псковском музее-заповеднике прошла презентация детских интерактивных программ и экскурсий для учителей истории школ Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Встреча прошла в рамках фестивальной программы конкурса-фестиваля «Учитель года России – 2023» и «Воспитатель года России – 2023».

Сотрудники музея рассказали учителям об интерактивных программах, которые проводятся на базе музейного комплекса «Варлаамовский угол». Все они объединены одной общей темой – осадой Пскова войском шведского короля Густава II Адольфа в 1615 году.

«Мы рассказали нашим гостям о программах, которые проводятся как в нашем музее в целом, так и непосредственно на базе музейного комплекса «Варлаамовский угол». Это место буквально пропитано историей, и нам кажется, что именно здесь ребята смогут по-настоящему заинтересоваться и проникнуться славным историческим прошлым своих предков», – отметил ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника Михаил Кузьмин.

Музейщики рассказали о судьбе Варлаамовской башни, ее разрушении и перестройке, а также о последней масштабной реставрации, после которой памятник приобрел нынешний облик. Отдельное внимание было уделено экспозиции «Лев против Орла» – четырем пространствам, посвященным представителям различных войск шведской и русской армий периода осады Пскова в 1615 году. Сотрудник музея в костюме стрельца дополнил рассказ экскурсовода, наглядно продемонстрировав элементы своего обмундирования и вооружения.

«Встреча подала мне множество идей относительно того, как можно разнообразить и дополнить учебный процесс. Особенно это будет актуально для ребят из 7-8 классов, которые как раз проходят тему Смутного времени, – поделился учитель истории МБОУ «Лицей №4» Максим Михайлов. – Я считаю, что школьникам необходимо наблюдать историю в жизни, когда можно посмотреть на реальных исторических деятелей, можно буквально потрогать их, подержать в руках бердыш или другое оружие. Это оживляет историю и делает ее ближе и понятнее для ребят».

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