Антон Минаков станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»

11:34, 31 января 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Оглавление» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM выйдет в эфир сегодня, 31 января, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет депутат Псковского областного Собрания, лидер фракии ЛДПР Антон Минаков.

Есть ли у партии кандидаты на губернаторские и муниципальные выборы в 2023 году? Каким образом либерал-демократы участвуют в восстановлении новых территорий России? Нашла ли партия свое новое лицо и чувствуют ли кризис самоидентичности в региональном отделении? Собираются ли последователи Жириновского в Псковской области усиливать свою политическую активность или Москва не велит?



Об этом и многом другом — в эфире «Серебряного дождя» в 14:00. Видеотрансляция программы будет доступна в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».