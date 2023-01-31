Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

141 лист газеты «Псковская правда» отреставрировали в областной библиотеке

141 лист газеты «Псковская правда» отреставрировали специалисты Регионального центра консервации отдела хранения основного фонда Псковской областной библиотеки имени Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«Цифра немалая, учитывая неудовлетворительное состояние газетных листов. Бумага полувековой давности пожелтела, в некоторых местах почти рассыпалась - одним словом, требовала срочных реанимационных мероприятий. Газеты после реставрации выглядят как свеженапечатанные, - рассказали в библиотеке. - И это важное событие не только для сотрудников библиотеки, бережно хранящих книжные раритеты, но и для жителей всего региона. Оно означает, что уникальный фонд региональной печати будет жить долго. А после его оцифровки еще не одно поколение псковичей сможет узнать историю своей малой родины не только из учебников, но и от лица непосредственных участников тех событий».

Центр консервации, где ежедневно специалисты восстанавливают книги, журналы, газеты и другие документы, работает в библиотеке чуть больше года. Высокотехнологичное оборудование, которым оснащена лаборатория, есть не в каждой региональной библиотеке.

«Объемная работа проведена с картами Псковской области, изданными в разные годы. Документы обследованы на предмет физического состояния, и на сегодняшний момент отремонтировано 49 экземпляров, которые инкапсулированы, - рассказала главный хранитель отдела хранения основного фонда Лариса Лемешко. - Полностью отреставрирован плакат «Героическая 6-я рота псковских десантников». Состояние  документа потребовало проведения полного комплекса реставрационных мероприятий».

«Подземный мир литературы (а именно в цокольном этаже находится отдел хранения основного фонда) – это вовсе не тайна за семью печатями. Побывать там на экскурсии может каждый. И увидеть то, что обычно скрыто от глаз обычных читателей. Например, ванну, которую «принимают» книги в процессе реставрации, светящийся стол, микроскоп. Специалисты объяснят и даже покажут, зачем нужен бескислотный картон, для чего могут понадобиться скальпель, шпатель и гладилка», - уточнили в библиотеке.

Побывать на экскурсии «Подземный мир литературы» можно в рамках государственной программы «Пушкинская карта»

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













31 января 2023

Шестой выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»
31 января 2023

Заболеваемость гриппом в России выросла на 7% за неделю
31 января 2023

Школьница из Опочки приняла участие в белорусском телепроекте
31 января 2023

Михаил Ведерников: Красная Армия одним из первых выбила Куньинский район из рук врага
31 января 2023

Льготную ипотеку смогли получить шесть псковских ИТ-специалистов

31 января 2023

Реставрацию колокольни Троицкого собора и храма Козьмы и Дамиана завершат в этом году
31 января 2023

В 1,5 раза увеличен запас семян для восстановления лесов в Псковской области
31 января 2023

Один пскович умер от коронавируса за минувшие сутки

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...