141 лист газеты «Псковская правда» отреставрировали в областной библиотеке

11:59, 31 января 2023, ПАИ

141 лист газеты «Псковская правда» отреставрировали специалисты Регионального центра консервации отдела хранения основного фонда Псковской областной библиотеки имени Курбатова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в библиотеке.

«Цифра немалая, учитывая неудовлетворительное состояние газетных листов. Бумага полувековой давности пожелтела, в некоторых местах почти рассыпалась - одним словом, требовала срочных реанимационных мероприятий. Газеты после реставрации выглядят как свеженапечатанные, - рассказали в библиотеке. - И это важное событие не только для сотрудников библиотеки, бережно хранящих книжные раритеты, но и для жителей всего региона. Оно означает, что уникальный фонд региональной печати будет жить долго. А после его оцифровки еще не одно поколение псковичей сможет узнать историю своей малой родины не только из учебников, но и от лица непосредственных участников тех событий».

Центр консервации, где ежедневно специалисты восстанавливают книги, журналы, газеты и другие документы, работает в библиотеке чуть больше года. Высокотехнологичное оборудование, которым оснащена лаборатория, есть не в каждой региональной библиотеке.

«Объемная работа проведена с картами Псковской области, изданными в разные годы. Документы обследованы на предмет физического состояния, и на сегодняшний момент отремонтировано 49 экземпляров, которые инкапсулированы, - рассказала главный хранитель отдела хранения основного фонда Лариса Лемешко. - Полностью отреставрирован плакат «Героическая 6-я рота псковских десантников». Состояние документа потребовало проведения полного комплекса реставрационных мероприятий».

«Подземный мир литературы (а именно в цокольном этаже находится отдел хранения основного фонда) – это вовсе не тайна за семью печатями. Побывать там на экскурсии может каждый. И увидеть то, что обычно скрыто от глаз обычных читателей. Например, ванну, которую «принимают» книги в процессе реставрации, светящийся стол, микроскоп. Специалисты объяснят и даже покажут, зачем нужен бескислотный картон, для чего могут понадобиться скальпель, шпатель и гладилка», - уточнили в библиотеке.

Побывать на экскурсии «Подземный мир литературы» можно в рамках государственной программы «Пушкинская карта».