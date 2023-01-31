На выборы главы Пустошкинского района ЛДПР намерена выдвинуть Алексея Борисова

16:33, 31 января 2023, ПАИ

Кандидатом от ЛДПР на пост главы Пустошкинского района на досрочных выборах, которые назначены на 23 апреля, может стать Алексей Борисов, координатор районного отделения партии, заявил руководитель Псковского регионального отделения либерал-демократов, депутат областного Собрания Антон Минаков в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) сегодня, 31 января.

Минаков подчеркнул, что ЛДПР намерена выдвинуть кандидатов и на остальных муниципальных выборах, которые будут проходить в Псковской области в 2023 году.

«В этом году будет больше десяти муниципальных кампаний. Политика ЛДПР остается неизменной - мы участвуем во всех выборах, всех уровней - это наше кредо», - заявил он.

Досрочные выборы главы Пустошкинского района назначены районным Собранием депутатов на 23 апреля 2023 года. Ранее главе Пустошкинского района Светлане Васильковой был объявлен импичмент. Псковский областной суд признал законным решение о ее удалении в отставку и досрочном прекращении полномочий.