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Политика

Более 1500 волонтёров от ЛДПР посетили зону СВО

Каким образом либерал-демократы участвуют в восстановлении новых территорий РФ, рассказал депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения партии Антон Минаков в эфире программы «Оглавление» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) сегодня, 31 января.

«Проекты по восстановлению присоединённых территорий есть, и с одним из них я посетил зону СВО и провёл много времени в Луганске», - поделился гость студии. Целями поездки стали открытие Луганского регионального отделения ЛДПР, а также гуманитарная помощь школам и больницам.

Кроме того, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий запустил программу «Волонтёры ЛДПР». С июня прошлого года по сегодняшний день в ней приняло участие более полутора тысяч волонтёров. Они побывали на территории проведения СВО, где занимались восстановлением объектов инфраструктуры.

Также федеральный центр партии ЛДПР оказывает помощь российским военнослужащим.

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