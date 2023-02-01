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Общество

ФАС проверит информацию о завышенных платежах за ЖКУ

Жители разных регионов России получили в январе (за декабрь) в несколько раз завышенные платежки за ЖКУ. Такие жалобы поступили депутатам Госдумы, поэтому парламентарии направили обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой провести проверку. В ФАС сообщили, что получили письмо за подписью члена думского комитета по строительству и ЖКХ Александра Якубовского и рассмотрят его в установленном порядке, сообщает газета «Известия».

Ведомство проводит мониторинг соблюдения регионами установленных индексов платы граждан, добавили в пресс-службе. «Если будет выявлено превышение в конкретном муниципалитете (сейчас ведомство проводит анализ в более чем 16 тыс. муниципалитетах), информацию передадут в государственную жилищную инспекцию (ГЖИ)», — сказали в ФАС.

В Госдуму поступили обращения от граждан, проживающих в Воронеже, Горно-Алтайске, Брянске, Красноярске, Ульяновске, Новосибирске, Бийске и многих других городах. Они жалуются на необоснованное повышение тарифов за жилищно-коммунальные услуги, в частности, за отопление и водоснабжение.

«Из опубликованных фотографий и представленных гражданами копий квитанций следует, что плата за данные виды коммунальных услуг увеличилась в разы», — говорится в депутатском обращении. В некоторых регионах плата только за отопление достигла 10-12 тыс. рублей, что составляет 75% от МРОТ.

«Несмотря на то, что правительство РФ утвердило предельный рост тарифов на оплату коммунальных услуг на уровне 9%, в ряде регионов увеличение тарифов превышает данные показатели», — говорится в письме.

В числе причин резкого увеличения сумм в платежках сразу после Нового года могли быть не только ошибки или махинации коммунальщиков, но и вполне законные обоснования, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. В каждом регионе могут быть свои причины, но общих законных факторов три — холода, перерасчеты за прошлый год, декабрьская индексация тарифов. И все они могли сыграть свою роль одновременно, дав такой «заоблачный» результат, пояснил он.

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