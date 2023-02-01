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Происшествия

Убийство инвалида в Пушкиногорском районе раскрыли спустя 20 лет

Мужчина, совершивший убийство 20 лет назад в Пушкиногорском районе, найден и задержан в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В 2003 году участники событий возвращались из деловой поездки в Республику Беларусь, где на тот момент проживали. По дороге они остановились, чтобы пообедать в кафе в деревне Новгородка. При этом они употребляли алкогольные напитки.

Затем потерпевший, перебрав спиртного, оскорбил обвиняемого. Между ними произошла ссора, в ходе которой последний вывел знакомого на улицу и задушил за зданием общепита. Потерпевший, который после ранее перенесенной травмы потерял правую руку, не мог оказать активного сопротивления. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Злоумышленник, забрав деньги и мобильные телефоны, скрылся с места преступления на попутном автомобиле.

После совершения преступления обвиняемый долгое время скрывался от правоохранительных органов, однако, в итоге его задержали Санкт-Петербурге.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ – убийство лица, находящегося в беспомощном состоянии. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет, с ограничением свободы сроком до 2 лет.

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