Повышение платы за содержание жилья обсудят на «Серебряном дожде»

11:26, 01 февраля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 1 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

Кого коснется решение депутатов повысить плату за содержание жилых помещений в Пскове? Как в городе идет работа по созданию ТОС? В какой степени псковские думцы могут влиять на работу системы жилищно-коммунального хозяйства муниципалитета?

Об этом и многом другом - в эфире программы «Среда обитания» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.