Юрий Бурлин прогнозирует рост цен после введения моратория на закон о госзакупках

16:03, 01 февраля 2023, ПАИ

Инициативу спикера Совфеда Валентины Матвиенко наложить до конца спецоперации мораторий на закон о госзакупках прокомментировал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин. Свою позицию он высказал в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM) сегодня, 1 февраля.

«Я считаю, что к этому вопросу надо подходить аккуратно. Понятно, что всегда есть сложности, большим компаниям проще выполнять <...> Но очень много закупок идет от малого и среднего предпринимательства», - сказал гость студии. По его словам, если у малого и среднего предпринимательства не будет возможности участвовать в госзакупках - снизится конкуренция и, следовательно, увеличатся цены.

«Надо избирательно к этому вопросу подходить. Хотя у нас всех есть пример даже с постройками в нашей Псковской области, когда компании заходили, выходили. Кто-то обманывал, кто-то выполнял свою работу. Как сделать так, чтобы были только добросовестные поставщики, - это вопрос риторический, но надо идти в эту сторону», - продолжил Юрий Бурлин и добавил, что не поддерживает эту инициативу полностью.

При этом он заметил, что большинство работ по национальным проектам сейчас выполняется хорошо.

«В большинстве случаев рынок вычищает недобросовестных подрядчиков, где-то работают правоохранительные органы, где-то - органы прокуратуры. В итоге потребитель должен получать хороший качественный продукт. Управлять на этом рынке законодательно государство имеет возможность. Взять и отменить систему, которая строилась в течение 15 лет, даже сделать на нее мораторий - легко, но мы потом можем столкнуться с такими вещами: поднимутся цены, а качество не факт, что повысится. Рынок обычно регулирует такие вещи», - подытожил Юрий Бурлин.