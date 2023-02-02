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Общество

Преодолеть пассивность и поучаствовать в благоустройстве призвали псковичей

Активнее включаться в работу по благоустройству дворовых территорий призвал псковичей председатель комитета по ЖКХ и благоустройству городской Думы Юрий Бурлин в эфире программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

«Одна из проблем, которую я для себя вижу после встреч с населением во дворах, - это большое количество пассивных людей», - сказал Юрий Бурлин. Он привёл пример, когда жители заявляют о проблеме, обращаются в управляющую компанию, их просят перезвонить после обеда, однако горожане не набирают номер второй раз.

По его словам, сейчас активную позицию занимают около 15-20% псковичей. «Есть положительная активность, когда люди понимают, куда обращаться. Есть условно положительная, когда они всюду и везде рассылают сообщения», - заметил председатель комитета. По его словам, псковичам сначала нужно договориться между собой, изучить вопрос, а затем уже идти с запросами к депутатам.

Возможности решить проблему есть, продолжил он. «Есть работа с депутатами, в моем районе много жителей приходит с инициативами. Где-то мы сразу помогаем, где-то проводим разъяснительную работу. Инструментов много. Работа с управляющими компаниями тоже ведется», - сказал Юрий Бурлин.

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