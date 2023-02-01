Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Развитие отечественного машиностроения обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»

Развитию отечественного машиностроения посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 1 февраля, на телеканале «Первый Псковский». В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова директор компании по производству вездеходов «Азимут» Денис Быченков.

Предприниматель реализует и другие бизнес-проекты не только в Псковской области, но и за ее пределами. Он занимается строительством, автомобилями, торговлей. 

Денис Быченков расскажет о том, как создавался первый псковский вездеход, о конкуренции на рынке внедорожной техники, а также о планах по освоению Марса.  

В программе также обсудят, существуют ли специальные меры поддержки для производственных предприятий, где искать комплектующие в условиях импортозамещения и как вездеходы проходят тест-драйв. 

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы — директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













01 февраля 2023

ФОТОФАКТ Ямочный ремонт идёт рядом с торговым центром Fjord Plaza
01 февраля 2023

Михаил Ведерников провёл совещание по вопросу модернизации школ
01 февраля 2023

В гордуме прокомментировали увеличение платы за содержание жилья
01 февраля 2023

Первичное отделение «Движения первых» открылось в Псковском медколледже

01 февраля 2023

Развитие отечественного машиностроения обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»
01 февраля 2023

Юрий Бурлин прогнозирует рост цен после введения моратория на закон о госзакупках

01 февраля 2023

Назван самый популярный телефон на вторичном рынке
01 февраля 2023

Уровень доверия между профсоюзами и властью региона оценил Игорь Иванов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...