Развитие отечественного машиностроения обсудят в новом выпуске «Бизнес-клуба»

16:12, 01 февраля 2023, ПАИ

Развитию отечественного машиностроения посвящен новый выпуск программы «Бизнес-клуб», который выйдет сегодня, 1 февраля, на телеканале «Первый Псковский». В гостях у ведущих Анастасии Ивановой и Александра Захарова директор компании по производству вездеходов «Азимут» Денис Быченков.

Предприниматель реализует и другие бизнес-проекты не только в Псковской области, но и за ее пределами. Он занимается строительством, автомобилями, торговлей.

Денис Быченков расскажет о том, как создавался первый псковский вездеход, о конкуренции на рынке внедорожной техники, а также о планах по освоению Марса.

В программе также обсудят, существуют ли специальные меры поддержки для производственных предприятий, где искать комплектующие в условиях импортозамещения и как вездеходы проходят тест-драйв.

Смотрите программу «Бизнес-клуб» на телеканале «Первый Псковский» по средам в 19:30, перед итоговым выпуском новостей.

Проект «Бизнес-клуб» посвящен развитию предпринимательства в регионе. Вместе с экспертами ведущие программы — директор Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова и руководитель образовательного центра «Интенсив» Александр Захаров — обсуждают последние новости в сфере экономики, проблемы бизнеса и пути их решения. Кроме того, гости программы делятся опытом по созданию и развитию своего дела, а также дают рекомендации начинающим.