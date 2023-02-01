«Игорёчку генерала дали!»: псковские випы вспомнили встречи выпускников

17:32, 01 февраля 2023, ПАИ

4 февраля, в первую субботу месяца, в российских школах традиционно проходят вечера встречи выпускников. Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, видятся ли они с одноклассниками, что вспоминают на таких встречах, а о чём, наоборот, стараются забыть.

Начальник Псковской таможни Игорь Ерошин:

– Я поддерживаю взаимоотношения со своими одноклассниками, даже с одноклассницами, с теми, с которыми сколько лет просидел за одной партой. Меня в «Одноклассниках» нет, но мы перезваниваемся, рассказываем, кто как живёт. Женщины – они же всё знают, поэтому они мне рассказывают, что происходит в моём городе в моё отсутствие. А так, к сожалению, на встречу выпускников я просто по служебным обстоятельствам не могу попасть. Насколько я знаю, были две встречи выпускников, меня приглашали, но, к сожалению, в это время меня не было в Москве.

А так со всеми поддерживаем отношения – и с выпускниками школы, и с однокурсниками в институте. Вот классный руководитель, которая была у нас в 9-10-м классе, гордость за меня испытала. Когда присвоили генерала, она говорила: «Ой, моему Игорёчку генерала дали». Мне тоже было приятно. Она очень энергичная учительница, правильная, благодаря ей класс постоянно находился в движении: она вывозила нас на экскурсии в другие города, мы общались со школьниками из других регионов, постоянно было движение и позитив. Очень хорошие воспоминания о нашем классном руководителе.

Первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева:

– Моя основная специальность – учитель, я долго работала в школе, поэтому встречи выпускников очень люблю. Но люблю их не как ученик, потому что из-за работы вечера в своей школе я не посещала. И, слава Богу, потому что я не хотела бы видеть своих одноклассников такими, какие они сейчас есть. Это всегда напоминает о возрасте, о прожитом времени.

Но зато я очень люблю Себежскую общеобразовательную школу, в которой проработала больше 10 лет, очень люблю Торошинскую школу, в которой более пяти лет работала директором. С удовольствием бываю на вечерах встречи и в Себеже, и в Торошино в Псковском районе, потому что это всегда радостные воспоминания, это всегда слова благодарности, это всегда ощущение нужности, потому что дети, особенно взрослые дети, которые уже пять, семь, десять лет назад окончили школу, которые понимают, что такое школа в их жизни, они приходят на вечер встречи выпускников всегда со словами благодарности, с любовью в глазах, с распростертыми объятиями. Очень люблю этот праздник, очень люблю, что мои дети называют меня «наша Верочка», и всегда с трепетом жду начала февраля.

Артист, солист-инструменталист высшей категории ансамбля русской музыки «Псков» Юлия Баранчикова:

– Я ни разу не была на встрече выпускников, потому что все время училась, и в это время у меня всегда была сессия. Сначала училась в Пскове, потом семь лет в Петрозаводске. И поэтому мои встречи все время вне этого времени происходили. Я приезжала в свою родную музыкалку в Великих Луках или с концертом, или просто сказать «здравствуйте». А так у нас с одноклассниками были не очень теплые отношения, поэтому я не сильно расстраиваюсь. Ну, я думаю, и они не расстраиваются, это взаимно.

Я вернулась в свой родной колледж, у меня встреча выпускников каждый день практически.

Тренер по рукопашному бою, президент областной федерации рукопашного боя Дина Дымова:

– К сожалению, организованных встреч у нас не проводится. Может, потому что я четыре раза меняла школу: где-то переезд, где-то новая школа строилась, и нас туда переселяли. Поэтому мы собрались только в 10-11-м классе. Класс был потрясающий и классный руководитель тоже - Стас Козлов, Станислав Эдуардович, его многие до сих пор помнят, историк, археолог. Погиб в 1996-м… Был бы жив – встречались бы сто процентов.

Периодически видимся вчетвером с одноклассниками: полковник, тренер и два предпринимателя. Вот, бывает, встретимся, погрустим и разойдемся, независимо от даты: февраль, не февраль. Всех жизнь разбросала, встречаемся в соцсети «ВКонтакте», пишем, добавляемся в друзья. А исторический факультет я окончила в 1999 году, с однокурсниками мы дружим, на 20-летие вот собирались. Видимся раз в десятилетие - как мушкетёры.

Тренер по кикбоксингу спортшколы «Мастер» Иван Жаворонков:

– В школе, где учился я, теперь учится мой ребенок. Я многих учителей знаю, так как у меня там мама работала. С некоторыми из своих одноклассников общаюсь, со многими с удовольствием бы увиделся. А на вечера встреч не хожу, времени нет, я постоянно на работе. С институтскими также с кем-то общаюсь, но увиделся со всеми бы с удовольствием. Преподаватели, которых встречаю, всегда меня зовут: «Приходи к нам в институт, пообщаемся». Но не получается.

Директор Псковской областной филармонии Сергей Жаворонок:

– Не люблю встречи выпускников. Но не по той причине, что не хочу ни с кем встречаться, а по той причине, что так у меня сложилось в жизни, что все мои ближайшие друзья как раз таки со школы, не из института, не с работы, а именно со школы, поэтому с ними я со всеми и без этого вижусь, и та информация, которая мне нужна об их жизни или о жизни моих других друзей, одноклассников, в принципе, и так мне известна.

Единственное, что встреча выпускников – это всегда возможность повидать своих преподавателей, и тут, конечно, всегда вспоминается классный руководитель и многие другие преподаватели, которые действительно вложили и в меня, и в моих друзей очень многое, за что им низкий поклон. Так что встречи не люблю, но хожу ради преподавателей. Последний раз был лет пять назад.

Главврач псковской Детской областной клинической больницы Анна Митюшкина:

- Последний раз собирались в 2011 году, на 20-летие с момента окончания школы. Собрали и учителей, и классных руководителей. Но даже на круглую дату пришло процентов 30-35.

А после этого встреч не было, хотя попытки были, списывались в соцсетях: «надо, надо». Но сейчас я достаточно далеко от своей школы уехала.

Но зато активно проходят встречи выпускников мединститута, здесь строго каждые пять лет – и никакой отговорки: надо встречаться. Как декан нам сказал, пока есть возможность посмотреть друг на друга живьем, это надо делать, потому что каждые пять лет обязательно, к сожалению, кого-то мы теряем в списке своих однокурсников. Поэтому стараемся собираться.

С одноклассниками всё больше вспоминали прошлое: «а помнишь…» – и потом начинается цепочка воспоминаний, каких-то случаев. А если еще учитель там скажет: «Ты помнишь, в шестом классе…» И между гомерическим хохотом вспоминаются разные ситуации. Есть ностальгия по детству, по той дружбе, по «звёздочкам» и пионерским отрядам. Я считаю, что всё это было не зря – совместный сбор макулатуры, металлолома, веселые истории и случаи.

Директор спортивной школы «Мастер» Вячеслав Папиашвили:

– Встречи с одноклассниками были, но я не ходил на эти встречи. Ходил один раз, не помню, может, лет шесть назад. Хотя много раз приглашали, много раз звали – не ходил. Просто был такой случай из детства. Я был пионером, и в четвертом классе мы попали в милицию, человек десять. Выясняли отношения двор на двор и попали в милицию. Из десяти человек я из своего класса был один, а остальные были из других классов, младше меня. Если коротко, меня одного из этих 10-12 человек лишили пионерского галстука.

А учился я в 11-й школе на Советской. Так вот классный руководитель вывела меня перед всеми и обозвала фашистом. И был у нас учитель пения, мужик жесткий, выкидывал нас, если кто-то на пении не поет… И он узнал об этом, пришел к классной руководительнице, сказал, что так нехорошо поступать. Потом меня приняли обратно в пионеры, но обида осталась. Ведь в те времена не быть пионером – это было то же самое, что не пойти в армию, то есть ты убогий какой-то. Поэтому я выходил из дома – надевал галстук, подходил к школе – снимал галстук и потом в обратную сторону так же. Потом я и комсомольцем был, но когда повзрослел, проанализировал всё ещё раз и понял, что нельзя так было поступать, слишком жестоко.

Так что с одноклассниками я встречался после окончания, но вне школы, в школу больше не ходил.

Заведующая Центром непрерывного образования в сфере культуры и образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк:

– Дело в том, что я окончила восемь классов общеобразовательной школы и уехала в музыкальное училище. Поэтому на вечер встречи выпускников в средней образовательной школе я никогда не ходила. Но я долго работала в Великих Луках, поэтому посещала свою любимую школу немножко в другом качестве. А первое образование я получала в Новополоцком музыкальном училище, я считаю, что эти студенческие годы были лучшими.

Раньше мы очень часто встречались. Сейчас, к сожалению, реже, но этот вопрос такую ностальгию принёс: очень хочется съездить и встретиться вновь! Кроме того, я более 10 лет работала директором детской музыкальной школы № 1 имени Модеста Мусоргского, выпускницей которой являлась, и мы всегда организовывали вечера встреч с выпускниками, и, конечно, я очень любила эти праздники. У меня так складывалось, что я просто работала в том учебном заведении, в котором училась.

Руководитель военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель псковского отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева:

– Школу я окончила в 2016 году, совсем недавно, но, к сожалению, пока нашему классу не удалось собраться в силу разных обстоятельств. Хотели собраться, кто-то даже сумел, но вот я, к сожалению, не попала на это мероприятие в силу занятости. Обычно я либо где-то в экспедиции, либо ещё где-то. Но, конечно, я считаю, это правильное мероприятие, приятно встретиться с людьми, с которыми ты 11 лет сидел за партой, общался, рос. У нас, мне кажется, был дружный класс. Я знаю, что сейчас многие до сих пор поддерживают отношения, общаются, и я тоже со своими одноклассниками общаюсь. Мы даже какое-то время работали учителями в той школе, где учились.