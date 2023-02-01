Псковичей приглашают на службу в УМВД

20:04, 01 февраля 2023, ПАИ

Требуются кандидаты на службу в органы внутренних дел для замещения должности следователя. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В УМВД России по городу Пскову на должность следователя приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте до 40 лет, несудимые, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции.

Стабильная заработная плата от 35 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней. Бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей в ведомственных поликлиниках. Сотрудники полиции имеют льготные места в детских садах и школах, а также возможность выхода на пенсию после 20 лет выслуги (армия входит в стаж).

По вопросам трудоустройства можно обратиться в любой территориальный отдел полиции или по телефонам (8 8112) 29-25-59, 59-22-29.