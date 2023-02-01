Сотрудников госмедиахолдинга Псковской области наградили почётными грамотами МЧС

21:53, 01 февраля 2023, ПАИ

Два сотрудника государственного медиахолдинга Псковской области награждены почётными грамотами министра МЧС России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Сегодня врио начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин вручил двум сотрудникам государственного медиахолдинга почётные грамоты министра МЧС Александра Куренкова.

К. Георгиева и Н. Хачатрян получили заслуженную награду за высокий профессионализм и ответственность, проявленные при выполнении задач, связанных с освещением деятельности МЧС, а также работы спасателей и пожарных.