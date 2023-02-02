Артист Максим Плеханов: Игра в театре - это легализованный наркотик

16:01, 02 февраля 2023, ПАИ

Чем награждает сцена артиста, рассказал актер Псковского драмтеатра Максим Плеханов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По его мнению, сцена способна дать актеру альтернативную реальность, так называемый легализованный наркотик. «Чем больше ты работаешь и уходишь в глубины своей фантазии, тем меньше ты есть в реальном мире», - отметил Максим Плеханов.

Также гость студии отметил, что пристрастие к вниманию зрителей быстро перерастает в зависимость. Причем, по его мнению, женщины-актрисы с таким соблазном справляются на порядок хуже мужчин.