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Общество

Производство резины и пластмассы увеличилось в Псковской области почти на 66%

Производство пластмассовых и резиновых изделий увеличилось в Псковской области почти на 66%, сообщает Псковстат.

При этом общий объем промышленного производства в 2022 году сократился на 1,4%. При расчете индекса промышленного производства учитывается динамика выпуска продукции и оказания услуг в сырьевом секторе, обрабатывающих отраслях, тепло- и электроэнергетике, а также в отраслях, связанных с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений, пояснили в ведомстве.

В 2022 году рост объемов производства в сравнении с 2021 годом показали только обрабатывающие производства – на 0,5%.

Добыча полезных ископаемых сократилась на 3,3%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение снизили объемы на 6,8%, отрасли, связанные с водоснабжением, водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 16,9%,

Из обрабатывающих производств максимальный рост объемов производства продемонстрировали (по сравнению с 2021 годом):

- производство резиновых и пластмассовых изделий – 65,9%;

- ремонт и монтаж машин и оборудования – 61,9%;

- производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 54,8%.

Значительнее других снизилось производство текстильных изделий – на 33,1% и производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 21,8%.

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