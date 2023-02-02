На хёрди-гёрди сыграл актёр псковского театра в эфире «Серебряного дождя»

16:34, 02 февраля 2023, ПАИ

На колесной лире (хёрди-гёрди, колесная скрипка) сыграл актёр Псковского акадмического театра драмы имени А. С. Пушкина Максим Плеханов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

«Артист - это, когда ты умеешь всего по чуть-чуть, и оно потом пригождается. Я занимался фольклором и этнографией, поэтому меня интересует игра на фольклорных инструментах», - сказал гость студии и добавил, что сам изготавливает народные инструменты, в том числе гусли, белгородские пищалки, волынки и другие.

Что касается колесной лиры, то, по его словам, создание такого инструмента - очень долгий и кропотливый процесс, свою, к примеру, артист приобрел у мастера в Твери.