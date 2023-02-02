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Общество

«Как бы живым остаться»: псковский актёр рассказал о своём отдыхе

Впечатлениями от своего летнего отдыха поделился в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» актёр Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина Максим Плеханов. 

Гость студии вспомнил, что летом 2022 года он ездил в Крым: «Мы прошли почти 400 километров по Крыму. Это было здорово, лучшего отдыха в жизни у меня ещё не было. Такое путешествие заняло у нас две недели, и шли мы исключительно своими ногами. Ты думаешь, как бы тебе живым остаться».

По его словам, такой отдых помогает избавиться от «экзистенциального кризиса и других проблем с загруженной головой».

«Ты думаешь, где бы достать еду, магазинов нет. Мы ели персики, ловили рыбу. Я выловил двух краснокнижных окуней, за каждого из которых дают штраф на 5 тысяч рублей. Так что мы поели ухи на 10 тысяч из мраморного окуня, которого нигде не найти», - сказал артист.

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