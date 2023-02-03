Псковичу грозит уголовный срок за повторное вождение в пьяном виде

11:24, 03 февраля 2023, ПАИ

Нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение, обнаружили в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, утром 2 февраля на улице Индустриальной полицейские остановили для проверки автомашину «Киа». Выяснилось, что иномаркой управлял пьяный 53-летний пскович. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования о прохождении медицинского освидетельствования предусматривается штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до двух лет.

А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до двух лет.