Ситуацию с гриппом и ОРВИ в регионе обсудят на «Серебряном дожде»

13:00, 03 февраля 2023, ПАИ

Программа «Анамнез» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 3 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих станет главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

- Какова сейчас ситуация по гриппу и ОРВИ?

- Если надо, уколюсь! Как проходит прививочная кампания?

- Диспансеризация - это вам не формальность! Зачем ее проходим?

- Лучше больше и лучше! Поступление какого оборудования ожидается в поликлиниках?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Анамнез» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.