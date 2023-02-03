В кофейнях Пскова появятся стаканчики с QR-кодами для туристов

16:13, 03 февраля 2023, ПАИ

Продолжается сотрудничество преподавателей и студентов направления «Дизайн» ПсковГУ с Туристским информационным центром Псковской области, где уже не в первый раз проходит непрерывная практика учащихся. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В ближайшее время в кофейнях Пскова появятся стаканчики с новыми стикерами в виде QR-кода. Отсканировав его, гости Пскова попадут на официальный туристический сайт Псковской области. Здесь можно найти информацию об основных достопримечательностях и маршрутах, событийных мероприятиях, о кафе и отелях. Дизайн стикеров разработали студенты ПсковГУ.



Учащиеся колледжа ПсковГУ, а также студенты направлений высшего образования проходят непрерывную практику на площадке Туристского информационного центра: помогают вести и актуализировать турсайт Псковской области, пишут статьи о туристическом потенциале региона, работают с туристами в офисе, встречают туристов на вокзале Пскова, создают новые рубрики и маршруты, разрабатывают креативный дизайн общественных и музейных пространств.