Грипп и коронавирус конкурируют за псковичей - Галина Невалённая

16:32, 03 февраля 2023, ПАИ

Грипп и коронавирус конкурируют между собой за псковичей, заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Сейчас мы имеем снижение числа заболевших ОРВИ и гриппом, но тут же мы видим, что число коронавирусных пациентов начинается расти. Если в начале января их было один-два-три, то теперь ежедневно может быть и 10, и 16 человек. Это еще раз говорит о том, что респираторные инфекции конкурируют между собой», - пояснила врач.

По словам Галины Невалённой, благодаря вакцинации удалось выработать у населения «определенный коллективный иммунитет» к коронавирусу. «Надеюсь, теперь мы не будем иметь большого уровня заболеваемости COVID-19, однака, повторюсь, он никуда не ушел», - напомнила специалист.

Галина Невалённая также рассказала, что в этом сезоне преобладает штамм свиного гриппа, который уже циркулировал в 2009 году.

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