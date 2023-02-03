О препарате для псковичей с противопоказаниями к «Спутнику-V» рассказала врач

16:57, 03 февраля 2023, ПАИ

Препарат «Эвушелд» назначают псковичам с противопоказаниями к вакцинации «Спутником-V» и другими распространёнными вакцинами. Об этом главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая рассказала в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

Она пояснила, что в лекарстве содержатся готовые антитела к коронавирусу, поэтому его можно применять в виде профилактики вместо вакцины тем людям, которые, по каким-то причинам, не могут привиться. «Эвушелд» применяется и для лечения COVID-19.

«Но, естественно, в начале заболевания необходимо обратиться в поликлинику. Мы этот препарат вводим только в условиях поликлиники, его нет в мобильных выездных пунктах вакцинации», - уточнила Галина Невалённая.

По её словам, новый препарат показан пациентам с хроническими заболеваниями.

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