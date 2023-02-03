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Общество

Врач призвала псковичей не расслабляться и соблюдать масочный режим в людных местах

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) призвала псковичей не расслабляться и соблюдать гигиену, социальную дистанцию и масочный режим в людных местах.

«На фоне ослабленного иммунитета у пациента с хроническими заболеваниями может одновременного проявится и коронавирус, и грипп. И если простуду, лёгкое ОРВИ мы вылечим, и организм с этим справиться, то опасность гриппа и коронавируса - осложнения в виде тяжёлой вирусной пневмонии», - пояснила Галина Невалённая.

По словам специалиста, подобные осложнения могут закончиться смертью пациента.

Главврач также добавила, что сейчас вакцинация от гриппа в регионе не ведется, основная кампания завершилась в начале декабря, однако в поликлиниках остаются резервные дозы для тех, кто не успел привиться. К тому же сезон гриппа, в зависимоси от погоды, может продлиться до марта-апреля.

«Поэтому мы призываем соблюдать масочный режим в многолюдных местах, особенно в поликлиниках особенно, держать социальную дистанцию, не пренебрегать гигиеной и не расслабляться, пока расслабляться. А от коронавируса, пока он никуда не ушёл, следует прививаться раз в полгода», - рекомендовала Галина Невалённая. 

 

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