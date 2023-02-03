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Общество

Площади бывшего роддома в Пскове отдали под диспансеризацию

Площади бывшего роддома на улице Кузбасской Дивизии, 22 в Пскове отдали Псковской городской поликлинике, и теперь здесь проводится диспансеризация. Об этом главный врач поликлиники Галина Невалённая сообщила в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Мы осваиваем корпус на улице Кузбасской дивизии, в прежнем здании перинатального центра, - пояснила врач. - Первый этаж у нас уже полностью отремонтирован».

Именно здесь, по словам гостьи эфира, проводится диспансеризация. «То есть там нет пациентов из других отделений, к тому же организован отдельный вход. Работает компьютерный томограф, мы делаем КТ по необходимости», - добавила врач.

На диспансеризацию можно записаться через колл-центр поликлиники по номеру 299-028 или через Госуслуги. «Мы приветствуем и организованную диспансеризацию, когда сотрудники одного предприятия организованно к нам приходят. Мы выделяем для них определенные дни и часы, чтобы они не смешивались с общим потоком», - уточнила Галина Невалённая.

По ее словам, за один день организовать все осмотры пока не получается, но врачи «стремятся к этому».

«У нас ограничений по возрасту для диспансеризации. Есть пациенты, которые приходят на профилактический осмотр, в возрасте около 100 лет и даже больше», - добавила врач.  

 

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