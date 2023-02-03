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Как в псковской поликлинике решают вопрос с пациентами «из мемов», рассказала Галина Невалённая

Как в псковской поликлинике решают вопрос с пациентами «из мемов», рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая в эфире программы «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Как бы упорядочить вот этих прекрасных людей из мемов, которые «мне только спросить», «мне только справочку забрать», «мне только подпись поставить»... Их бесконечно много, они идут один за другим, поэтому мы проводим работу по перераспределению такой работы, чтобы врач занимался не этим, а конкретно диагностикой и лечением. Всё, что касается написать, подписать, справочку выдать - у нас же единая электронная система, мы видим все результаты анализов, мы видим все результаты исследования, и не надо для этого приходить к врачу», - пояснила Галина Невалённая.

По её словам, для этих целей существуют специальные кабинеты администраторов и кол-центр. 

«То есть прежде чем вставать в 5 утра и ехать в поликлинику, лучше уточните свой вопрос по телефону кол-центра. Может, и ехать никуда не придется», - рекомендовала Галина Невалённая.

 

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