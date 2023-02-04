Около полумиллиона рублей похитили мошенники у псковича

13:22, 04 февраля 2023, ПАИ

Около полумиллиона рублей похитил телефонный мошенник у псковича. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителю Пскова позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. В ходе общения звонивший убеждал собеседника оформить кредит и полученные деньги перевести на указанный им «безопасный счет». Это должно было предотвратить попытку несанкционированного оформления кредита со стороны неких злоумышленников.

В итоге, мужчина перечислил около 500 тысяч рублей. Позже мужчина обратился за помощью в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.