Основатель псковского вейк-парка станет гостем «Серебряного дождя»

10:48, 06 февраля 2023, ПАИ

Очередной выпуск программы «Бизнес-ланч» выйдет сегодня, 6 февраля, в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM. На этот раз в гостях у ведущих Алексея Семенова и Сергея Пакреева руководитель известной в России реставрационной и строительной компании Павел Герасенков, который также является основателем псковского вейк-парка.

- Святое дело: как в России ведется реставрация и строительство храмов?

- Стройка в кризис: как чувствует себя отрасль в непростые времена?

- От Республики Коми до Якутии: каким образом псковичи смогли покорить строительный рынок всей страны?

- Недешевое удовольствие: чем привлекает псковский вейк-парк любителей водных видов спорта?

- Инвентарь своими руками: почему псковичи занялись производством вейк-бордов?



Об этом и не только – в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» сегодня, в 14:00.