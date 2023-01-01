Большинство псковичей поддерживают идею привлечения школьников к труду

12:58, 06 февраля 2023, ПАИ

Почти 90 % жителей Псковской области считают, что школьников необходимо привлекать к общественно полезному труду. Такие результаты показал опрос, который провела «Псковская правда» в социальной сети «ВКонтакте».

Почти 87 % опрошенных согласились с мнением, что школьников необходимо привлекать к каким-либо работам. Около 2 % выразили мнение, что приобщать детей к труду необходимо постепенно, а заставлять их, например, убирать грязные листья — это уже перебор. Против такого нововведения проголосовало порядка 11 %.

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Напомним, в ноябре 2022 года председатель ГД Вячеслав Володин заявил о необходимости воспитания у школьников правильного отношения к труду. В январе на сайте комитета появилась информация о том, что документ планируется вынести на весеннюю сессию, которая как раз и идёт сейчас в Госдуме. Так, среди прочего в закон внесут понятие «трудовое воспитание» и пересмотрят акценты.

Подробнее о том, какие готовятся изменения в законодательство относительно трудового воспитания школьников и что об этом думают сами дети и педагоги, читайте в материале «Псковской правды».