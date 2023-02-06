Не покупать рыбу с язвами советуют псковичам специалисты

16:56, 06 февраля 2023, ПАИ

Как распознать зараженную или переболевшую краснухой рыбу в магазине, рассказали псковичам ветеринары. Пост опубликован в группе «ГБУ «Псковская облветлаборатория» в соцсети «ВКонтакте».

Краснуха, или инфекционная водянка, — это бактериальная болезнь рыб, ею болеют карпы, сазаны, а также восприимчивы серебряный карась, линь, лещ, плотва и некоторые другие карповые рыбы.

Инфекция развивается при содержании рыб в загрязненных и грязных водоёмах, где созданы идеальные условия для размножения данного возбудителя.

Отмечается, что больную рыбу можно отличить от здоровой. «Тело рыбы покрывается кровоточащими язвами, являющимися источником передачи инфекции, поскольку в ранах идет наиболее интенсивное размножение бактерий-возбудителей. Поскольку иммунитет рыбы ослаблен, зачастую к основной инфекции присоединяются вторичные, вызванные сальмонеллами, кишечной палочкой, протеем, стафилококками и другими патогенными возбудителями», - говорится в сообщении.

При этом никакая заморозка и термическая обработка внешние симптомы краснухи не убирает. Это следы от язв, вылинявшей чешуи и выпученные глаза, заметили специалисты.

Употреблять в пищу больную или переболевшую данной болезнью рыбу не следует, так как токсины могут вызвать развитие пищевой токсикоинфекции различной степени тяжести, разрешается использование такой рыбы на корм животным после проварки, переработка на рыбную муку или её утилизация.