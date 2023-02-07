Псковский эксперт объяснил, как рассчитывается стоимость реставрации

11:10, 07 февраля 2023, ПАИ

О проектировании реставрации и стоимости ее проведения рассказал руководитель известной в России реставрационной и строительной компании Павел Герасенков в эфире программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Стоить строительство может по-разному. Все зависит от того, что мы строим. Есть сборники базовых цен, которые придуманы давным-давно. Там все рассчитано, как нужно: и трудоемкость, и коэффициенты, и удаленность объекта», - сказал Павел Герасенков.

Он объяснил, что объем работ, который входит в проект, – просчитывается заранее. «Хотя есть сейчас программные продукты, например, бим-проектирование, когда ты вводишь условные данные, нажимаешь кнопку и программа «строит» за тебя», - продолжил руководитель компании.

Павел Герасенков отметил, что реставрация – это работа над восстановлением здания. «Реставрация – это апогей всего <…> Нужно обследовать, понять, какую применить технологию, потом начинаешь обрабатывать какие-то исторические справки, архивы, потом проходишь экспертизу. А затем идёшь в комитет по культуре и защищаешь свой проект. На всех этапах проектирования проходят экспертизы», - заключил гость студии.