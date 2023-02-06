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Общество

Роскосмос продлил работу российского блока МКС до 2028 года

Россия за два года провела достаточно работ по ремонту и дооснащению российского сегмента Международной космической станции (МКС), чтобы продлить его работу до 2028 года, заявил генеральный конструктор по пилотируемым комплексам и системам Владимир Соловьёв. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в Роскосмосе заявили, что Совет главных конструкторов в РКК «Энергия» рекомендовал продлить срок эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) до 2028 года.

«Мы за эти два года <...> очень серьёзно стали заниматься Международной космической станцией, нашим сегментом, и провели достаточно большое количество ремонтных работ, работ по дооснащению», — сказал Соловьёв.

По его словам, было придумано много разного рода методов продолжения полётов и увеличения времени работоспособности бортовых систем.

«Мы пришли к выводу, что эксплуатацию космической станции до 2028 года можно продолжать. Это, конечно, требует определённых вложений, финансовых ресурсов, но тем не менее полёт можно продолжать до 2028 года», — заявил Соловьёв.
 

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