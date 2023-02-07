Каждый пятый пскович задумывается о покупке электромобиля - опрос

09:06, 07 февраля 2023, ПАИ

В столичных дилерских центрах появились электромобили «Москвич». Сервис по поиску работы SuperJob узнал, готовы ли псковичи перейти на автомобили с электродвигателями. В опросе приняли участие автовладельцы из города.

О покупке электромобиля задумываются 20% псковичей. 7 из 10 респондентов пока не готовы отказаться от своего авто в пользу электрокара. «В нашей стране пока недостаточно развита соответствующая инфраструктура»; «В нашем регионе тяжело использовать круглогодично. Заряжать негде», — комментируют опрошенные.

Мужчины чаще женщин рассматривают возможность покупки автомобиля с электродвигателем: 23% против 11% соответственно. Больше всего же желающих пересесть на экологичный вид транспорта — среди горожан моложе 34 лет (25%).