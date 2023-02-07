Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Представитель МИД в Пскове станет гостем радиопрограммы «Оглавление»

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 7 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

- Из прошлого в будущее? Россия и Псков глазами дипломата после пятилетней командировки в Нью-Йорке.

- Куда исчез дипломатический язык и почему его заменил «пацанский» разговор?

- Есть ли работа у представительства МИД в Пскове после охлаждения отношений с еврососедями?

Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна на портале Псковского агентства информации и группе ПАИ в ВК.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 февраля 2023

Представитель МИД в Пскове станет гостем радиопрограммы «Оглавление»
07 февраля 2023

Эстония и Россия понижают уровень дипотношений
06 февраля 2023

Выдвижение кандидатов в главы Пустошкинского района продлится до 2 марта
05 февраля 2023

Проверить очередь во второй волне мобилизации предлагают псковичам мошенники
05 февраля 2023

Разговор на равных: молодые парламентарии Гдова встретились с главой района
05 февраля 2023

«Тема недели»: предвыборная перекличка
02 февраля 2023

Назначен новый руководитель аппарата правительства Псковской области

02 февраля 2023

Зачем праздновать победы 80-летней давности, объяснил Александр Голышев

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...