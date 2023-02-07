Представитель МИД в Пскове станет гостем радиопрограммы «Оглавление»

11:26, 07 февраля 2023, ПАИ

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) сегодня, 7 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Александра Машкарина и Надежды Назаренко станет глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко.

- Из прошлого в будущее? Россия и Псков глазами дипломата после пятилетней командировки в Нью-Йорке.

- Куда исчез дипломатический язык и почему его заменил «пацанский» разговор?

- Есть ли работа у представительства МИД в Пскове после охлаждения отношений с еврососедями?

Видеотрансляция программы «Оглавление» будет доступна на портале Псковского агентства информации и группе ПАИ в ВК.