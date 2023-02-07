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Чем Псков лучше Нью-Йорка, объяснил псковский дипломат

Почему Псков комфортнее для жизни, чем Нью-Йорк, объяснил глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

 

«Уже почти скоро год, как я вернулся из Нью-Йорка. Первое, что хотел бы сказать, мне в Пскове нравится больше всего – здесь все намного комфортнее, нет очередей, а очереди – это постоянный спутник всех практически нью-йоркских общественных мест. Всегда можно найти какое-то место для отдыха, для уединения: хорошие парки, не так много людей – это на самом деле очень расслабляет», - сказал гость студии.

Сергей Ефименко отметил, что в Пскове более высокий уровень сервиса, который «выше всяких похвал и не идет ни в какое сравнение с тем, что я наблюдал там». 

Дипломат уточнил, что, к примеру, было сложно решить какие-то элементарные бытовые вопросы: по сотовой связи.

«Для того чтобы решить этот вопрос у нас, нужно либо прийти, либо позвонить – и вопрос, как правило, очень быстро решается. А чтобы решить вопрос там, нужно сначала минут 40 поговорить с роботом по телефону, он вытрясет из вас всю душу, вы признаетесь во всем, а потом уже, может быть, вам повезет, и вы поговорите непосредственно с человеком, который, может быть, решит ваш вопрос, хотя не факт», - рассказал Сергей Ефименко.  

По его словам, сервис «Госуслуги» в России – «это космос, такого там даже близко нет».   

«Наши банки, вот эти онлайн-банки – это, конечно, ни в какое сравнение тоже, безусловно, не идет. Поэтому я говорю, что, когда вернулся, я здесь был впечатлен тем, какой огромный шаг в своем развитии в этой сфере сделали и Россия сама, и Псков в частности», - заключил Сергей Ефименко. 

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