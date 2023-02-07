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Политика

Критерии при приеме на работу в МИД назвал псковский эксперт

Критерии при приеме на работу в МИД назвал глава представительства МИД России в Пскове Сергей Ефименко в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.   

«Первый, самый трудный в основном для всех желающих, – это знание двух языков. Причем это не просто знание двух языков – «могу переводить со словарем каждое слово», нет, речь не об этом. Речь о том, что человек при приеме на работу едет в Москву и сдает экзамен. Экзамен длится два дня, по нему выставляется, по-моему, шесть или семь оценок», - рассказал Сергей Ефименко.  

Он отметил, что человек должен знать минимум два языка и оба должны быть сданы на нормальном уровне. Претендент должен понимать иностранный язык, но, по словам Сергея Ефименко, не обязан мыслить на нем. «Это уже перебор – мыслить, но разговаривать, по крайней мере, вести деловую беседу он должен уметь, и не просто вести, а понимать хорошо, что ему отвечают, потому что в дипломатии очень важно, когда ты беседуешь с человеком, все-таки понять, что тебе сказали», - уточнил гость студии.  

Кроме того, кандидат в сотрудники МИД должен хорошо знать русский язык. Если человек не умеет писать или пишет неграмотно, то он не подходит, отметил гость студии.

«Человек должен уметь разговаривать с людьми, должен уметь слушать, человек должен, я извиняюсь, адекватно оценивать обстановку, иметь аналитические способности. Это всё вещи, которые, конечно, нарабатываются потом постепенно, но базовые должны быть, без них никуда, потому что иначе работа не принесет нужного результата», - подчеркнул Сергей Ефименко. 

Дипломат добавил, что в представительство МИД в Пскове кадры в основном приходят из Псковского государственного университета, с направления лингвистики. 

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