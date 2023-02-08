Как проходит отопительный сезон в регионе, обсудят на «Серебряном дожде»

11:21, 08 февраля 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов.

Как проходит нынешний отопительный сезон и есть ли шанс, что он обойдется без заметных аварий? Когда в регионе начнет работу экотехнопарк? Какие интересные проекты в этом году будут выдвинуты на конкурс по благоустройству общественных пространств? Как продвигается очередь на обеспечение жильём детей-сирот?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.