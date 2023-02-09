Представлен проект ремонта Печорской детской школы искусств

09:33, 09 февраля 2023, ПАИ

На капитальный ремонт Детской школы искусств в Печорах в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» выделили 58 миллионов рублей. Об этом в своем телеграм-канале сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Показываю вам, как будет выглядеть обновленная школа. Наша задача – создать максимально комфортные условия для разностороннего развития творческого потенциала детей», - написала Ольга Тимофеева.



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева



Фото: Ольга Тимофеева













Она также отметила, что проект реализуют к концу 2024 года. «Класс изобразительного искусства, актовый зал, класс хореографии и учебные кабинеты приобретут привлекательный эстетичный вид и будут радовать учеников», - добавила председатель комитета.